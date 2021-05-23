بيلاروس تعتقل مؤسس قناة معارض بعد هبوط طائرته اضطراريا في مينسك

أفاد نشطاء حقوقيون ووسائل إعلام بأن سلطات بيلاروس اعتقلت مؤسس إحدى أبرز القنوات المعارضة في تطبيق "تلغرام"، بعد هبوط اضطراراي لطائرة كان على متنها في مينسك.

وأكدت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية أن طائرة الركاب التابعة لشركة "ريان إير" هبطت اليوم الأحد في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، مضيفة أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة هذه المزاعم.

وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أن مقاتلة أقلعت بأمر شخصي من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لمواكبة الطائرة التي كانت متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنوس.

في غضون ذلك، أكدت منظمة "فيسنا" الحقوقية وتقارير إعلامية مختلفة أن السلطات البيلاروسية عقب هبوط الطائرة ألقت القبض على المدون والناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وتداولت وسائل إعلام صورة تظهر بروتاسيفيتش في مطار مينسك.

ويعرف هذا المدون بتأسيسه قناة Nexta الإخبارية المعارضة في "تيليغرام" التي كانت تعمل بنشاط على تغطية الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها البلاد العام الماضي، كما كان يتولى رئاسة تحرير قناة "بيلاروس الدماغ" المعارضة الأخرى.

وصنفت السلطات البيلاروسية هاتين القناتين بأنهما متطرفتان.

وأكدت Nexta صحة الأنباء عن اعتقال مؤسسها، مفيدة بأن بروتاسيفيتش يواجه عقوبة تصل إلى حكم الإعدام في بيلاروس.

المصدر: وسائل إعلام بيلاروسية