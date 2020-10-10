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بيلاروس.. لوكاشينكو يزور معارضيه المعتقلين في السجن

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بيلاروس.. لوكاشينكو يزور معارضيه المعتقلين في السجن
Reuters Vasily Fedosenko
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عقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم السبت لقاء مطولا في مركز احتجاز تابع للجنة أمن الدولة مع معارضين معتقلين.

ونشرت قناة شبه رسمية مقربة من الرئاسة البيلاروسية في تطبيق "تلغرام" صورة للوكاشينكو وهو يجلس حول طاولة مع عدد من المعارضين المعتقلين بينهم المرشح السابق في انتخابات الرئاسة فيكتور باباريكو ونجله إدوارد.

بيلاروس.. لوكاشينكو يزور معارضيه المعتقلين في السجن

وذكرت القناة أن الاجتماع استغرق 4.5 ساعة، مضيفة: "كان هدف الرئيس الاطلاع على مواقف الجميع، لكن المجتمعين قرروا بالإجماع عدم الكشف عن فحوى الحوار".

ونقلت القناة عن لوكاشينكو قوله مخاطبا المعارضين المسجونين: "لا يمكن كتابة الدستور في الشارع".

وشهدت بيلاروس موجة مظاهرات احتجاجية بعد الإعلان عن حصد لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ 1994 أكثر من 80% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية في أغسطس ورفض المعارضة الاعتراف بنتائج التصويت.

المصدر: وكالات

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