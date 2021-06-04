الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ بمشاركة رئيس روسيا وأمير قطر والمستشار النمساوي

يشارك رئيس روسيا فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس وضيوف آخرون من أرفع مستوى بالجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

بالإضافة إلى زعماء روسيا وقطر والنمسا، يشارك في الجلسة العامة الرئيسان الأرجنتيني ألبيرتو فرنانديز والبرازيلي جايير بولسونارو، من خلال كلمة مسجلة.

أهم ما جاء في كلمة الرئيس بوتين:

بوتين: استئناف الاقتصاد العالمي بعد الجائحة يأتي بشكل غير متوازن

بوتين: التوزيع العادل للقاحات في كافة أنحاء العالم يمثل شرطا ضروريا للقضاء على كورونا

بوتين: الحظر من قبل بعض الدول على اقتناء لقاحات فعالة قرار مسيس وسخيف

بوتين يوجه الحكومة الروسية بتهيئة الظروف الملائمة لتطعيم المواطنين الأجانب في روسيا بشكل مدفوع الأجر

بوتين: مشاريع متعددة الأطراف قد تشكل عاملا ملموسا في استئناف وتطوير الاقتصاد العالمي

بوتين يعلن الانتهاء من مد الأنبوب الأول من مشروع "السيل الشمالي-2"

بوتين: سيتم تمديد برامج القروض الميسرة للمواطنين لمدة عام آخر

بوتين: المزاعم عن عدم اهتمام روسيا بمحاربة تغيرات المناخ محض هراء

كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني:

أمير قطر: نثمن التعاون مع روسيا في المجال الاقتصادي لا سيما في مجال الطاقة

أمير قطر: حجم استثماراتنا في روسيا تضاعف خلال الفترة الأخيرة

أمير قطر: منتدى بطرسبرغ يعد نموذجا لما يجب أن يقوم المجتمع الدولي لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية

أمير قطر: ثبت أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه الجائحة لوحدها وعلى المجتمع الدولي العمل لتوفير اللقاحات للجميع ولا يجب أن يخضع الأمر لقانون السوق

أمير قطر: ندعو القطاع الخاص في روسيا لاستكشاف الفرص الواعدة في قطر

يتبع..