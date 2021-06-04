بوتين يكشف كيفية جذب الاستثمارات من "الدول غير الصديقة"

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كيفية جذب الاستثمارات إلى روسيا من البلدان المدرجة على قائمة "الدول الصديقة" التي تبنتها موسكو مؤخرا.

وقال بوتين، ردا على سؤال من الصحفيين خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي، إن الطريقة لجذب الاستثمارات إلى روسيا من تلك الدول "غير الصديقة" تكمن في التعاون مع الشركات والأشخاص في هذه الدول الذين لا يرون في روسيا عدوا.

وأشار الرئيس خاصة إلى أن الشركات الأمريكية مهتمة بمواصلة العمل في روسيا ولا تريد خسارة مواقعها في هذا البلد رغم كل القيود السياسية.

ولفت بوتين إلى أن وفدا من رجال الأعمال الأمريكيين يحضر تقليديا منتدى بطرسبورغ، ويضم هذا العام أكثر من 200 شخص، ما يجعل منه الوفد الأكثر تمثيلا في الفعالية.

المصدر: RT