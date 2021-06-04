أمير قطر خلال منتدى بطرسبورغ: نثمن التعاون مع روسيا في المجال الاقتصادي لا سيما في مجال الطاقة

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته اليوم الجمعة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن قطر تثمن التعاون مع روسيا في المجال الاقتصادي لا سيما في مجال الطاقة.

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وأكد الأمير تميم أن "حجم استثماراتنا في روسيا تضاعف خلال الفترة الأخيرة"، معتبرا أن "منتدى بطرسبرغ يعد نموذجا لما يجب أن يقوم المجتمع الدولي لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية".

وقال "ثبت أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه الجائحة لوحدها وعلى المجتمع الدولي العمل لتوفير اللقاحات للجميع، وقال: "لا يجوز أن تخضع صحة الناس لقوانين السوق والتجارة العالمية".

ودعا الأمير تميم القطاع الخاص في روسيا لاستكشاف الفرص الواعدة في قطر.

ولفت الأمير تميم أن بلاده تعمل على زيادة الاستثمار بالطاقة الخضراء والمستدامة للحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.

وقال إن "المشاريع التنموية في قطر توفر فرصا للشركات الأجنبية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القطري"، معتبرا أن "المحرك الرئيسي للاقتصاد القطري هو الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية".

المصدر: RT