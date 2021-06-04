كورتز يشيد بمساهمة روسيا في مكافحة جائحة كورونا ويشدد على قيم التعاون الدولي

أشاد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز بنتائج استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في أكثر من 60 دولة، وشدد على أهمية التعاون الدولي للتغلب على تداعيات الجائحة.

وفي كلمة ألقاها كورتز خلال مشاركته عبر الفيديو في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن امتنانه الشخصي للرئيس الروسي لمساهمته في مكافحة الوباء.

وقال: "يسعدني أن سبوتنيك V يستخدم حاليا في أكثر من 60 دولة"، وأضاف: "أود، سيدي الرئيس، أن أشكركم على مساهمتكم في هذا المجال، لأنه من المهم دحر الوباء في جميع بلدان العالم".

وشدد كورتز على ضرورة تضافر كافة الجهود والطاقات الدولية للتغلب على تداعيات الجائحة، بما في ذلك عبر ضمان وصول سكان مختلف الدول إلى اللقاحات المضادة لكورونا على أوسع نطاق ممكن.

وحذر المستشار النمساوي من مغبة ربط القضايا الجيوسياسية بالتجارة، ووصف ذلك بأنه أمر خطير، مشيرا إلى ضرورة أن يتمتع الجميع بحقوق وفرص متساوية.

كما تطرق كورتز إلى قضية التغيرات المناخية لما تمثله من أخطار على مستقبل البشرية، مشددا على أهمية أن يبذل الجميع أقصى الجهود لمواجهة هذه المشكلة، كما أعرب في هذا الصدد عن أمله في التعاون الوثيق مع روسيا في مجال الطاقة الخضراء.

وفيما يخص خط أنابيب "السيل الشمالي 2"، قال كورتز إنه يضمن إمدادات غاز آمنة إلى أوروبا، ويضمن أمن الطاقة ويجب أن يكتمل بناؤه.

وأكد كورتز أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والنمسا تتطور بشكل إيجابي على مدى سنين، وأن الشركات النمساوية راضية عن العمل في روسيا.

المصدر: وكالات