بوتين: البطالة في روسيا صعدت والدخل تراجع لكن لم تحدث كارثة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد الوطني وسوق العمل في روسيا يقتربان بالفعل من مستويات ما قبل الأزمة، حيث تم إنقاذ ملايين الوظائف.

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وجاء إعلان الرئيس الروسي خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدول، المنعقد هذا الأسبوع (2 - 5 يونيو 2021).

وقال بوتين: "بفضل التدابيير السريعة والتي تمت في الوقت المناسب، الاقتصاد الروسي وسوق العمل يقتربان بالفعل من مستويات ما قبل أزمة (كورونا). نجحنا في إنقاذ ملايين الوظائف وتجنبنا حدوث انخفاض حاد في دخل المواطنين الروس".

لكن الرئيس الروسي أقر بوجود مشاكل مرتبطة بنمو البطالة وانخفاض الدخل الحقيقي للسكان، وقال، إن "البطالة في روسيا صعدت والدخل تراجع لكن لم تحدث كارثة".

ومن الصعوبات المتبقة في سوق العمل بروسيا، أشار إلى وجود نسبة بطالة عالية نسبيا بين الشباب، داعيا الحكومة للعمل في هذا الاتجاه. وأشار إلى أنه تم إطلاق تدابيير لدعم الشركات والمواطنين المتضررين من أزمة كورونا.

كذلك أشار إلى أنه تقرر تمديد برامج القروض الميسرة للمواطنين لمدة عام آخر، مشددا على أن أكثر من 500 ألف أسرة روسية حصلت على قروض ميسرة ومنخفضة.

وشدد الرئيس بوتين على أهمية العمل بين الأقاليم والحكومة في روسيا لجذب استثمارات جديدة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أشار الرئيس الروسي إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافي، مشيرا إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي في 2021 بمستويات قياسية. وقال: "رغم الصعوبات بدأ الاقتصاد العالمي يتعافي ويعود لطبيعته بشكل تدريجي".

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويبلغ عدد المشاركين في المنتدى هذا العام نحو 5000 آلاف، وتشارك دولة قطر في المنتدى بوفد كبير وبصفة ضيف شرف.

المصدر: RT