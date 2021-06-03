بعد ساعات من وصوله إلى تونس.. وزير الداخلية الفرنسي يقطع زيارته لسبب طارئ

قطع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، زيارته من ضمن وفد إلى تونس برئاسة رئيس الوزراء جان كاستكس، بعد ساعات قليلة من وصوله، عائدا إلى فرنسا لسبب طارئ.

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وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن دارمانين وكاتب الدولة للشؤون الرقمية سيدريك أو، اضطرا للعودة إلى فرنسا لعقد اجتماع طارئ على إثر عطل عام شمل نظام طلب النجدة وخدمات الطوارئ مثل Samu وOrange والدفاع المدني والشرطة.

وكتب دارمانين على "تويتر" مساء الأربعاء "عدت قبل الأوان من تونس حيث رافقت رئيس الوزراء من أجل التقييم في وقت مبكر لجميع الخدمات المعنية".

Numéros d'#Urgence : je rentre prématurément de Tunisie où j’accompagnais le Premier ministre afin de faire un point à la première heure demain avec l’ensemble des services concernés. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 2, 2021

وفي الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، أعلنت شركة Orange عن استعادة شبكتها، وقالت إن الترميم ساري المفعول منذ منتصف الليل.

من جهتها، لفتت قناة "bfmtv" إلى أنه من المستبعد أن يكون العطل سببه هجوم سيبراني.

وكان دارمانين وأو من ضمن الوفد الفرنسي الذي يزور تونس للمشاركة في الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي- الفرنسي.

المصدر: bfmtv