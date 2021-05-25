الروسية المعتقلة في بيلاروس تعترف بنشر بيانات شخصية لعناصر الأمن البيلاروسي

بثت وسائل الإعلام الحكومية البيلاروسية اعترافات الروسية صوفيا سابيغا التي تم اعتقالها مع صديقها الناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش بعد هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك.

واعترفت سابيغا بأنها كانت محررة لقناة "كتاب بيلاروس الأسود" على تطبيق "تلغرام" الذي كان يسرب البيانات الشخصية لعناصر أجهزة الأمن البيلاروسية أثناء الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد العام الماضي.

وتعتبر وزارة الداخلية البيلاروسية القناة المذكورة إحدى وسائل الإعلام المتطرفة.

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وبعد توقيف سابيغا في مطار مينسك يوم الأحد، قررت سلطات بيلاروس حبسها لمدة شهرين على ذمة التحقيق معها، وهي موجودة في السجن حاليا.

وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم السفارة الروسية في بيلاروس أليكسي ماسكالوف أن القنصل الروسي في الجمهورية زار سابيغا، وأكد أنها بصحة جيدة ولم تقدم أي شكاوى بشأن المعاملة من قبل أجهزة الأمن البيلاروسية.

وقال ماسكالوف في حديث للتلفزيون الروسي، اليوم الثلاثاء: "نتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح مواطنتنا منذ بداية الأحداث... وسنواصل تقديم كل المساعدة المطلوبة للمواطنة الروسية".

المصدر: وكالات