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شرطة بيلاروس تعرض فيديو مع الناشط المعتقل في واقعة الطائرة

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شرطة بيلاروس تعرض فيديو مع الناشط المعتقل في واقعة الطائرة
Sputnik
الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش
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قال الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، الموقوف حاليا في أحد سجون مينسك، إنه لا يعاني من مشاكل صحية.

وأضاف بروتاسيفيتش، في مقطع فيديو وزعته وسائل الإعلام الحكومية في بيلاروس: "يوم 23 مايو قامت الشرطة البيلاروسية باعتقالي في مطار مينسك، والآن أمان موجود في سجن التوقيف المؤقت رقم 1 في مينسك".

وذكر الناشط المعارض، أنه يتعاون مع التحقيق، وشد على أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية.

في وقت سابق، أعلنت السلطات البيلاروسية أن طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" هبطت اضطراريا في مينسك يوم 23 مايو، بعد تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متنها، مضيفة أن صحة هذه المزاعم لم تتأكد.

واعتقلت السلطات البيلاروسية عقب هبوط الطائرة في مينسك، الناشط والمدون المعارض المقيم في خارج البلاد رومان بروتاسيفيتش والذي كان على متن الطائرة المتوجهة من اليونان إلى ليتوانيا.

المصدر: وكالات

 

 

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