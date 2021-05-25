شرطة بيلاروس تعرض فيديو مع الناشط المعتقل في واقعة الطائرة

قال الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، الموقوف حاليا في أحد سجون مينسك، إنه لا يعاني من مشاكل صحية.

وأضاف بروتاسيفيتش، في مقطع فيديو وزعته وسائل الإعلام الحكومية في بيلاروس: "يوم 23 مايو قامت الشرطة البيلاروسية باعتقالي في مطار مينسك، والآن أمان موجود في سجن التوقيف المؤقت رقم 1 في مينسك".

وذكر الناشط المعارض، أنه يتعاون مع التحقيق، وشد على أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية.

Задержанный в Минске Роман Протасевич дает признательные показания по факту организации беспорядков в белорусской столице. Его видеообращение опубликовал Telegram-канал «Желтые сливы».



Оппозиционер добавил, что сотрудничает со следствием и у него нет проблем со здоровьем pic.twitter.com/ifDq16K4j2 — Известия (@izvestia_ru) May 24, 2021

في وقت سابق، أعلنت السلطات البيلاروسية أن طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" هبطت اضطراريا في مينسك يوم 23 مايو، بعد تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متنها، مضيفة أن صحة هذه المزاعم لم تتأكد.

واعتقلت السلطات البيلاروسية عقب هبوط الطائرة في مينسك، الناشط والمدون المعارض المقيم في خارج البلاد رومان بروتاسيفيتش والذي كان على متن الطائرة المتوجهة من اليونان إلى ليتوانيا.

المصدر: وكالات