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زعيم الحركة القومية التركي: بات من الواجب الوطني بعد الآن الاتفاق وإعداد دستور جديد للبلاد

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زعيم الحركة القومية التركي: بات من الواجب الوطني بعد الآن الاتفاق وإعداد دستور جديد للبلاد
الأناضول
زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي
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أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، الثلاثاء، عن إعداد مقترح لدستور تركي جديد مكون من 100 مادة.

وقال باهتشلي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة: "أتممنا مرحلة التجهيز لمقترحنا بشأن دستور جديد مكون من 100 مادة، وبات من الواجب الوطني بعد الآن الاتفاق وإعداد دستور جديد للبلاد".

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المصدر: الأناضول

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