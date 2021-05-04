زعيم الحركة القومية التركي: بات من الواجب الوطني بعد الآن الاتفاق وإعداد دستور جديد للبلاد

أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، الثلاثاء، عن إعداد مقترح لدستور تركي جديد مكون من 100 مادة.

وقال باهتشلي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة: "أتممنا مرحلة التجهيز لمقترحنا بشأن دستور جديد مكون من 100 مادة، وبات من الواجب الوطني بعد الآن الاتفاق وإعداد دستور جديد للبلاد".

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق أن الوقت حان من أجل دراسة إعداد دستور جديد لتركيا.

المصدر: الأناضول