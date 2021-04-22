السفير البلجيكي في كوريا الجنوبية يعتذر عن حادث اعتداء تورطت فيه زوجته

اعتذر السفير البلجيكي لدى سيئول، بيتر ليسكوهير، اليوم الخميس، عن حادثة اعتداء تورطت بها زوجته وتعهد بالتعاون مع تحقيق الشرطة الجاري بمجرد أن تتعافى زوجته من مرضها.

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وتبحث الشرطة في مزاعم قيام زوجة السفير بصفع موظفة بمتجر على وجها وموظفة أخرى خلف رأسها في وقت مبكر من الشهر، وسألت الموظفة زوجة السفير عما إذا كانت دفعت ثمن الملابس التي ترتديها في ذلك الوقت لأن المتجر كان يبيع نفس الملابس.

وقالت السفارة إن زوجة السفير لم تكن قادرة على الاستجابة لتحقيقات الشرطة لأنها أصيبت بجلطة في بداية الأسبوع الماضي وتخضع حاليا للعلاج في المستشفى.

وتابعت "سفير بلجيكيا يأسف بصدق على الحادث الذي وقع في التاسع من أبريل ويعتذر نيابة عن زوجته"، بغض النظر عن الظروف، فإن الطريقة التي تعاملت بها غير مقبولة".

وقالت السفارة إن "زوجة السفير ستذهب إلى الشرطة بمجرد أن تكون قادرة".

وأضافت "نأمل أن تتعافى سريعا، لتتمكن من مساعدة تحقيق الشرطة، حتى نتمكن من إنهاء هذا الحادث المؤسف"، وفقا للسفارة.

ويأتي الاعتذار بعد يوم واحد من دعوة وزارة الخارجية السفارة إلى التعاون مع التحقيق وحل الأمر.

المصدر: "يونهاب"