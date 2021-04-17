عمران خان: على الغرب معاقبة المسيئين للنبي محمد

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، إنه يتعين على الدول الغربية أن تعاقب الأشخاص الذين يسيئون للنبي محمد بذات الطريقة التي يعاقب بها منكرو وقوع المحرقة النازية.

وكتب في تغريدة: "أدعو الحكومات الغربية التي جرّمت التعليقات السلبية بشأن المحرقة أن تستخدم نفس المعايير لتجريم أولئك الذين ينشرون رسائل الحقد ضد المسلمين عبر الإساءة للنبي".

I also call on Western govts who have outlawed any negative comment on the holocaust to use the same standards to penalise those deliberately spreading their message of hate against Muslims by abusing our Prophet PBUH. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 17, 2021

وتأتي تصريحات خان بعد أسبوع شهد احتجاجات عنيفة في باكستان نظمتها "حركة لبيك باكستان"، التي أثار غضبها تأييد الحكومة الفرنسية إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد.

وإنكار المحرقة أمر مخالف للقانون في العديد من الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا وفرنسا، حيث يواجه المتهمون بذلك عقوبة السجن.

المصدر: RT