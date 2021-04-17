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عمران خان: على الغرب معاقبة المسيئين للنبي محمد

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عمران خان: على الغرب معاقبة المسيئين للنبي محمد
Reuters /FW1F/Howard Goller
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
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قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، إنه يتعين على الدول الغربية أن تعاقب الأشخاص الذين يسيئون للنبي محمد بذات الطريقة التي يعاقب بها منكرو وقوع المحرقة النازية.

وكتب في تغريدة: "أدعو الحكومات الغربية التي جرّمت التعليقات السلبية بشأن المحرقة أن تستخدم نفس المعايير لتجريم أولئك الذين ينشرون رسائل الحقد ضد المسلمين عبر الإساءة للنبي".

وتأتي تصريحات خان بعد أسبوع شهد احتجاجات عنيفة في باكستان نظمتها "حركة لبيك باكستان"، التي أثار غضبها تأييد الحكومة الفرنسية إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد.

وإنكار المحرقة أمر مخالف للقانون في العديد من الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا وفرنسا، حيث يواجه المتهمون بذلك عقوبة السجن.

المصدر: RT

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