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فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة باكستان

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فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة باكستان
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قال مصدر دبلوماسي، إن فرنسا نصحت رعاياها وشركاتها بمغادرة باكستان مؤقتا، بسبب تهديدات خطيرة تواجه المصالح الفرنسية هناك، وذلك بعد نشوب اشتباكات عنيفة في باكستان هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر الدبلوماسي اليوم الخميس أن السلطات الفرنسية بعثت برسالة تحذير خلال الليل لمواطنيها وشركاتها بعد أن تلقت تهديدا من جماعة إسلامية متشددة باستهداف المصالح الفرنسية في باكستان.

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واشتبك الآلاف من الإسلاميين في باكستان مع الشرطة هذا الأسبوع احتجاجا على اعتقال زعيمهم قبل مسيرات لشجب رسوم كاريكاتيرية نشرت في فرنسا مسيئة للنبي محمد.

المصدر: رويترز

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