بلينكن يتفق مع الناتو على ضرورة إنهاء الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أجمع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ على "ضرورة أن تنهي روسيا حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب بلينكن: "تحدثت مع ستولتنبيرغ الذي أتطلع إلى رؤيته قريبا".

وأضاف: "اتفقنا على أن روسيا يجب أن تنهي حشدها العسكري الخطير والعدوان المستمر على طول الحدود مع أوكرانيا. كما ناقشنا آفاق دفع السلام قدما في أفغانستان".

Good to speak with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today, whom I look forward to seeing soon. We agreed Russia must end its dangerous military buildup and ongoing aggression along Ukraine’s borders. We also discussed prospects for advancing peace in Afghanistan. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 12, 2021

وتأتي هذه التغريدة على خلفية جولة جديدة من التصعيد حول جنوب شرقي أوكرانيا، وسط مخاوف من تجدد القتال بين قوات حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.

ويتبادل طرفا النزاع في الفترة الأخيرة اتهامات بخرق وقف إطلاق النار، لاسيما باستخدام قنابل محرمة بموجب اتفاقات مينسك من قبل القوات الحكومية.

وشددت روسيا مرارا على أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني وأن حشد قواتها قرب حدود أوكرانيا يحمل طابعا احترازيا حصرا وليس موجها ضد أي طرف.

المصدر: RT