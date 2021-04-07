طهران تؤكد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم في البحر الأحمر

أكد المتحدث بأسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، تعرض السفينة الايرانية التجارية "سافيز" لهجوم قبالة سواحل جيبوتي ما أدى لاصابتها بأضرار طفيفة.

وفي معرض اجابته على سؤال بشأن تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم في البحر الاحمر، قال خطيب زادة: "تعرضت السفينة التجارية الإيرانية (سافيز) لأضرار طفيفة بانفجار وقع بالبحر الأحمر بالقرب من سواحل جيبوتي، اليوم الأربعاء حوالي الساعة السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي، ويجري التحقيق في مصدره وطريقته".

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وأوضح زادة، أنه بحسب إعلان رسمي سابق وتنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة البحرية كجهة مرجعية، فإن السفينة المدنية "سافيز" كانت تتمركز في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن لإرساء الأمن البحري على طول الممرات الملاحية والتصدي للقرصنة، عملت هذه السفينة عمليا كمحطة لوجستية (دعم فني ولوجستي) لإيران في البحر الأحمر، وبالتالي تم الإعلان رسميا عن مواصفات ومهمة هذه السفينة مسبقا إلى المنظمة الدولية.

وأضاف: "لحسن الحظ، لم تقع إصابات بالارواح نتيجة الحادث، كما أن التحقيقات الفنية جارية لمعرفة كيفية وقوع الحادث ومصدره، وستتخذ إيران جميع الإجراءات اللازمة من خلال المنظمات الدولية في هذا الصدد".

إلى ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها استهدفت السفينة الإيرانية "ساويز"، وأن ذلك كان انتقاما لضربات إيرانية سابقة لسفن إسرائيلية.

المصدر: فارس