إيران: لسنا بحاجة إلى أي وساطة مع الولايات المتحدة

عبر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن ترحيب بلاده بأي مساعدة لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، لكنه أكد أنه ليست هناك أي حاجة للوساطة بين واشنطن وطهران.

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وقال عراقجي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة: "نرحب بمساعدة الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، بما في ذلك روسيا، لعودة أمريكا إلى الاتفاق. ولكن بالطبع ليس هناك حاجة للوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران".

وأضاف المسؤول الإيراني: "ليس لدينا أي اعتراض على مساعدة الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، وخاصة روسيا، لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق".

وحول الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل في فيينا، أوضح عراقجي أن "المحادثات التي أعلنت الولايات المتحدة استعدادها للمشاركة فيها هي بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية الـ3 والصين وروسيا ولا علاقة لها بإيران"، لافتا إلى أن بلاده تتفاوض بشكل منفصل مع الدول الأعضاء في الاتفاق النووي من دون وجود أمريكا.

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وسبق أن كشف الاتحاد الأوروبي عن محادثات افتراضية مرتقبة الجمعة بين الدول، التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي المبرم في 2015، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين وإيران، لبحث احتمال انضمام الولايات المتحدة مجددا إلى الاتفاق.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول برنامج إيران النووي عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي فرض مجموعة واسعة من عقوبات اقتصادية موجعة على الطرف الإيراني، الذي رد على هذا الإجراء بخفض تدريجي لالتزاماته في إطار الصفقة.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات