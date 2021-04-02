موسكو عقب اجتماع أطراف الاتفاق النووي: ثمة انطباع بأننا على المسار الصحيح

أعلنت روسيا أن الاجتماع الافتراضي الذي اختتم قبل قليل بين الأطراف الموقعة على اتفاق إيران النووي ترك انطباعا بأن الأمور تتطور على المسار الصحيح، لكن السبيل للمضي قدما لن يكون سهلا.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر" أن الاجتماع الذي عقدته عبر الإنترنت اليوم الجمعة اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاتفاق النووي المبرم عام 2015) قد انتهى، مشيرا إلى أن المشاورات بين الممثلين عن إيران ودول 4+1 كانت جادة وستتواصل.

The virtual meeting of the Joint Commission of #JCPOA is over. Discussions were quite businesslike and will continue. The impression is that we are on the right track but the way ahead will not be easy and will require intensive efforts. The stakeholders seem to be ready for that — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 2, 2021

وتابع: "ثمت انطباع بأننا على المسار الصحيح، لكن السبيل للمضي قدما لن يكون سهلا وسيتطلب جهود مكثفة، ويبدو أن الأطراف المعنية مستعدة لذلك".

ويأتي ذلك على خلفية إعادة زيادة التوترات حول برنامج إيران النووي، مع بداية عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الذي أعلن عن استعداده للعودة إلى الصفقة مقابل عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبها.

من جانبها، تصر إيران على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى وترفع العقوبات التي فرضتها على الجمهورية الإسلامية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: RT