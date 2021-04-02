بدء اجتماع إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي (4+1) عبر الإنترنت

بدأت الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، (روسيا وإيران والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) اجتماعا اليوم الجمعة، عبر الانترنت لبحث الاتفاق النووي وضمان تنفيذه.

وبحسب بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، سيناقش الاجتماع "كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف".

وعقب إعلان الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، عن الاجتماع، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بهذه الخطوة واعتبرتها "إيجابية".

المصدر: RT + رويترز