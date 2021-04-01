الخارجية الأمريكية ترحب باجتماع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية باجتماع الدول الموقعة على اتفاق إيران النووي يوم الجمعة، واعتبرته "خطوة إيجابية".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق أكد برايس أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن يناقش مع الحلفاء الأوروبيين سبل إنعاش الاتفاق النووي من خلال "سلسلة خطوات أولية" من قبل الجانبين، أي إيران والأطراف اموقعة على الاتفاق.

ومن المقرر أن يعقد يوم الجمعة اجتماع افتراضي بين مسؤولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق الموقع في عام 2015، حسبما أكد الاتحاد الأوروبي الخميس.

يذكر أن إيران قد رفضت الدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة قبل رفع الأخيرة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق في مايو 2018.

كما ترفض إيران مناقشة أي ملفات أخرى، غير متعلقة بالبرنامج النووي، مطالبة واشنطن بالعودة إلى الاتفاق الموقع.

المصدر: رويترز