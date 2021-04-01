"رويترز": الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران تعقد غدا اجتماعا لبحث الاتفاق النووي

أفادت وكالة "رويترز" بأن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران قررت عقد اجتماع عبر الإنترنت، غدا الجمعة، لبحث الاتفاق النووي.

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كما سيناقش الاجتماع "كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف"، وفق ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين دبلوماسيين أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران يوم الاثنين.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في وقت سابق من اليوم إن التأخير في العودة إلى الاتفاق النووي سيعود بالضرر على مجموعة الدول 5+1 الموقعة على الاتفاق.

من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن المقترح الأمريكي للعودة المتزامنة لالتزامات الاتفاق النووي "غير مقبول أبدا."

المصدر: "رويترز" + RT