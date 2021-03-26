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الشركة مالكة السفينة الجانحة بقناة السويس تنفي تقارير عن موعد تعويمها

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الشركة مالكة السفينة الجانحة بقناة السويس تنفي تقارير عن موعد تعويمها
Reuters
السفينة العالقة في قناة السويس
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نفت شركة "شوي كيسن" اليابانية التي تملك سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس اليوم الجمعة تقارير عن أنها تسعى لتعويم السفينة مساء غد.

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وقالت متحدثة باسم الشركة، إن عملية إعادة التعويم جارية لكن الشركة لا تعرف متى ستنجح هذه الجهود.

وأضافت "ليس لدينا تقدير لموعد نجاح المهمة".

وتعطلت حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوح سفينة حاويات عملاقة قبل يومين، فيما قال تقرير إن سفنا تنقل نفطا بقيمة 400 مليون دولار لا يمكنها المرور عبر القناة.

المصدر: رويترز 

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