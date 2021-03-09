المغرب يشارك في المعرض الدولي للسياحة بتل أبيب في يونيو

أفاد موقع "i24news" العبري، بأنه من المقرر أن يشارك المغرب في المعرض الدولي للسياحة في تل أبيب، المزمع تنظيمه يومي 15 و16 يونيو المقبل.

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وأشار الموقع الإسرائيلي نقلا عن موقع "بلادي نيت" المغربي الناطق بالفرنسية، إلى أن هذا المعرض السنوي الكبير، سيجمع على مستوى الشرق الأوسط، بين المتخصصين في الصناعة السياحية، لافتا إلى أن المغرب سيشارك ببعثة من المختصين في الصناعة السياحية، إلى جانب مختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان، وسلوفينيا، والبرتغال، والفلبين، وقبرص، وجمهورية التشيك، إلى جانب الدولة المستضيفة ودول أخرى في الدورة 27 لهذا السوق السياحي الكبير.

وأوضح "i24news" أنه من المتوقع أن يحضر المعرض 1870 عارضا من 57 دولة، حيث انطلق المعرض افتراضيا مع بداية شهر مارس الجاري، وسيستمر حتى 16 يونيو المقبل، مضيفا أن مشاركة المغرب في هذا المعرض الكبير تأتي في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

جدير بالذكر أن وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح علوي، كانت قد تحدثت في شهر يناير الماضي مع نظيرتها الإسرائيلية، أوريت كوهين، كما تم توقيع اتفاقية لتسيير الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون القريب من تل أبيب، باتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكانت نادية فتاح علوي قد كشفت لهيئة البث الإسرائيلي "كان"، أن عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب سيتضاعف من 50 ألفا إلى 200 ألف، بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، في العام 2021 الجاري".

المصدر: "i24news"