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المغرب.. غموض يلف نفوق أكثر من 200 رأس من الماعز بجبال اشتوكة‬

مال وأعمال

المغرب.. غموض يلف نفوق أكثر من 200 رأس من الماعز بجبال اشتوكة‬
Reuters
الرباط، أرشيف
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نفق أكثر من 200 رأس من الماعز بدوار "توريرت إكاركرن"، ضمن الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها في المغرب، وذلك على مدى الأيام الأخيرة، في حين ما زالت الأسباب مجهولة.

وتسببت الواقعة وفق مالك القطيع النافق، في كارثة مادية وبيئية وصحية، فيما انتشرت الروائح الكريهة والكلاب الضالة المهددة لسلامة المواطنين بالمكان الذي جرى التخلص فيه من تلك المواشي.

وذكرت جريدة "هسبريس" أن السلطة المحلية سبق أن أخبرت المصالح البيطرية المختصة بالواقعة، فانتقلت وحدة منها إلى المكان، حيث جرى أخذ عينات لإجراء تحاليل مخبرية في أفق تحديد سبب نفوق تلك الأعداد الكبيرة من الماعز.

المغرب.. غموض يلف نفوق أكثر من 200 رأس من الماعز بجبال اشتوكة‬
sabahagadir
المغرب.. غموض يلف نفوق أكثر من 200 رأس من الماعز بجبال اشتوكة‬
sabahagadir

المصدر: "هسبريس"

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