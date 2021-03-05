إيطاليا ترفض طلبا لشركة "أسترازينيكا" لتصدير لقاحات كورونا إلى أستراليا

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، أنها رفضت منح شركة "أسترازينيكا" إذن تصدير أكثر من ربع مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى أستراليا.

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ونوهت الوزارة بأنها سمحت في وقت سابق لنفس الشركة، بالتشاور مع المفوضية الأوروبية، بتصدير كميات متواضعة مخصصة للبحث العلمي.

وأشارت الخارجية الإيطالية في مذكرة، إلى أنه "بحكم أن الطلب الأخير التي تلقته في 24 فبراير الماضي يتعلق بـ 250700 جرعة من اللقاح، فإنها اقترحت على المفوضية الأوروبية في يوم 26 من الشهر نفسه عدم الموافقة على تصديرها إلى إستراليا".

وعزت الخارجية الإيطالية قرارها إلى "استمرار نقص اللقاحات في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، وتأخر امدادات أسترازينيكا، إضافة إلى ارتفاع عدد جرعات اللقاح الخاضعة لطلب إذن التصدير، مقارنة بكمية الجرعات المقدمة لإيطاليا، وبشكل أعم، لدول الاتحاد الأوروبي حتى الآن، كما أن الدولة المستفيدة (أستراليا) ليست من بين الدول الضعيفة أمام خطر الجائحة".

وتابعت أن "المفوضية الأوروبية صدقت على الاقتراح الإيطالي برفض منح إذن التصدير، وأخطرت وزارة الخارجية رسميا "أسترازينيكا" بقرار الرفض".

المصدر: "آكي"