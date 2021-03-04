مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الحكمة تسود

أكدت إيران، اليوم الخميس، إحراز تقدم في المشاورات الجارية ضمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المخاوف المتعلقة ببرنامج طهران النووي.

وكتب مندوب إيران لدى الوكالة، كاظم غريب آبادي، على حسابه في "تويتر": "بفضل مشاورات دبلوماسية موسعة ضمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تلوح في الأفق بادرة أمل في تفادي توتر غير ضروري. الحكمة تسود".

Due to extensive diplomatic consultations at the @iaeaorg, a glimps of hope is looming to prevent unnecessary tention.

Wisdom prevails. — Gharibabadi (@Gharibabadi) March 4, 2021

وجاءت هذه التغريدة على خلفية ورود أنباء عن تخلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن خطة لتبني بيان ضمن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يندد بإيران على خلفية قرارها خفض مستوى التعاون مع الوكالة.

وأكدت وكالة "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أبلغ مجلس محافظي الوكالة أنه سيجري مشاورات فنية مع طهران في أبريل.

وأكدت الولايات المتحدة في بيان صدر عنها اليوم حصول إيران على "فرصة جديدة لإبداء التعاون اللازم" مع الوكالة الدولية قبل اجتماع مجلس محافظيها القادم.

المصدر: RT + رويترز