"رويترز": الثلاثية الأوروبية تتخلى عن خطة لتوبيخ إيران ضمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أفادت وكالة "رويترز" أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تخلت عن خطة لتوجيه انتقادات إلى إيران ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن دبلوماسيين تأكيدهم أن الثلاثية الأوروبية تراجعت عن الخطة المدعومة من قبل الولايات المتحدة والتي كانت تقضي بتبني مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الجاري بيانا يندد بإيران على خلفية قرارها خفض مستوى التعاون مع الوكالة.

في غضون ذلك، أعلنت الوكالة الدولية أن مديرها العام الأرجنتيني، رافائيل غروسي، سيعقد في الساعة الـ11 من اليوم بتوقيت غرينيتش مؤتمرا صحفيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر دبلوماسية للوكالة إن غروسي أبلغ مجلس المحافظين بأن الوكالة تخطط لإجراء مشاورات فنية مع إيران في أبريل القادم.

المصدر: "رويترز"