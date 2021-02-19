إعطاء 57.8 مليون جرعة لقاح للوقاية من كورونا في الولايات المتحدة

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها أعطت حتى صباح الخميس حوالي 57.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت المراكز الأمريكية، في إحصائية تعكس الوضع حتى الساعة 06:00 من يوم الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إنه تم إعطاء 57 مليونا و737767 جرعة من لقاحي "موديرنا" و"فايزر/بيونتيك"، بينما جرى توزيع 73 مليونا و377450 جرعة بين مختلف ولايات المتحدة.

وأوضحت المراكز إن 41 مليونا و21049 شخصا تلقوا جرعة واحدة أو أكثر، بينما حصل 16 مليونا و162358 على الجرعة الثانية حتى اليوم الخميس.

وأضافت أن 6 ملايين و181996 جرعة لقاح جرى التطعيم بها في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

ويشير الإحصاء المنشور الأربعاء إلى أن المراكز أعطت 56 مليونا و281827 جرعة لقاح ووزعت 72 مليونا و423125 جرعة.

المصدر: "رويترز"