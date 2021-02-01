الأرض تهتز مجددا في غرناطة.. 740 هزة أرضية خلال أسبوع تثير قلق السكان

اهتزت الأرض مرة أخرى في مدينة غرناطة بجنوب إسبانيا أمس الأحد بزلزال قوته 3 درجات على سلم ريختر، ليصبح الهزة الـ 21 بين ليل السبت الماضي وصباح أمس الأحد.

وأكد "المعهد الجيولوجي القومي" الإسباني، حسب صحيفة "غراناضا أوي" الإسبانية، أن مركز الهزة الأخيرة، التي وقعت حوالي الساعة الـ 2 بعد ظهر الأحد، كان في منطقة "سانتا في" على عمق 3 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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وتأتي هذه الهزة لتعمق مخاوف السكان الذين لم يعهدوا كل هذا الكم من الزلازل في ظرف بضعة أيام، لاسيما أن مئات المباني في غرناطة لحقتها أضرار وظهرت عليها تصدعات.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الباييس" في عددها الصادر أمس الأحد أن غرناطة تعرضت لـ 740 هزة أرضية بين يوم 23 يناير الماضي ومنتصف صباح يوم السبت الماضي، من بينها 5 هزات فاقت قوتها 4 درجات على سلم ريختر و21 هزة بلغت شدتها أكثر من 3 درجات على السلم ذاته.

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المصدر: صحيفة "Granada Hoy" الإسبانية/صحيفة "El Pais" الإسبانية