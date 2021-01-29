زلزال 26 يناير بغرناطة يلحق أضرارا بقصر الحمراء

قالت إدارة قصر الحمراء وجنة العريف في مدينة غرناطة بإسبانيا إن الزلزال الذي تعرضت له المدينة مؤخرا وارتداداته أحدثت تصدعات في برج الطلائع دون التأثير على هيكل هذا المعلم التاريخي.

وأوضحت أن التقنيين باشروا فورا أشغال تدعيم البرج الذي يعرف في إسبانيا بـ "لا توري دي لاس غاليناس" (La Torre de Las Gallinas)، فيما قررت الهيئة الإدارية إغلاق معبر "لا كويستا ديل راي تشيكو" (عقبة الملك الصغير (أبو عبد الله النصري)) ريثما يتم فحصها بدقة من طرف الخبراء للوقوف على مدى تأثير الهزات الأرضية عليها، بعد ظهور بعض الشقوق، والتأكد من عدم وجود مخاطر انهيار.

وخلفت الهزات الأرضية التي ضربت غرناطة يوم 26 يناير أضرارا متفاوتة الأهمية بالمساكن في حي البيازين التاريخي المجاور لقصر الحمراء وأبراجه وفي كل عمران المدينة.

سبق لمدينة غرناطة أن تعرضت لزلالزل أقوى عبر التاريخ، غير أن الكفاءة العالية التي بني بها قصر الحمراء، المطل على المدينة من فوق "تلة الحمراء"، خلال العهد الأندلسي الإسلامي، سمحت للقصر بالصمود طيلة قرون طويلة وبتجاوز الأضرار الخفيفة التي كانت تلحق به مثلما وقع خلال زلزال سنة 1431 في عهد الملوك النصريين.

يعتبر قصر الحمراء، المركب الملكي التاريخي الأشهر والأهم في إسبانيا، المعلم الأثري الثقافي الأكثر استقطابا للسياح من مختلف أرجاء العالم بأكثر من 2 مليون زيارة سنويا وموردا ماليا عالي الأهمية بالنسبة لمدينة غرناطة، فضلا عن كونه المحرك الأساسي لاقتصادها.

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المصدر: صحيفة "El Mundo" الإسبانية/صحيفة "La Jornada" الإسبانية