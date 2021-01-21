مكتب رئيس وزراء بريطانيا: جونسون وبايدن يشاركان الكثير من القيم

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه والرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، يشاركان الكثير من القيم والأولويات في القضايا الدولية وسط تقارير عن خلافات محتملة بين بلديهما.

إقرأ المزيد

وقال متحدث باسم جونسون، في تصريح صحفي اليوم الخميس: "يشاركه الرئيس الجديد في الكثير من قيمه وأولوياته، مثل الحاجة للتصدي لتغير المناخ والتعافي العالمي من كوفيد، وأيضا تعزيز التحالف عبر المحيط الأطلسي".

وأضاف المسؤول: "كانت لرؤساء الوزراء البريطانيين دوما علاقات وثيقة مع رؤساء الولايات المتحدة، وهذا الأمر سيستمر".

وجاء هذا التصريح ردا على سؤال حول تقارير إعلامية تحدثت عن تدهور محتمل للعلاقات بين البلدين وإخراج بايدن، الذي تولى منصب الرئيس الأمريكي يوم 20 يناير، تمثالا نصفيا للزعيم البريطاني في زمن الحرب، ونستون تشرشل، من المكتب البيضاوي.

المصدر: "رويترز" + وكالات