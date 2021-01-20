جونسون يتطلع للعمل مع بايدن بشأن "أولوياتهما المشتركة"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، إنه يتطلع إلى العمل مع جو بايدن بشأن "أولوياتهما المشتركة" قبل ساعات فقط من تنصيب بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وذكر جونسون: "كما قلت عندما تحدثت معه بشأن انتخابه رئيسا، أتطلع إلى العمل معه ومع إدارته الجديدة، لتعزيز الشراكة بين بلدينا والعمل على أولوياتنا المشتركة: من معالجة تغير المناخ، وإعادة البناء بشكل أفضل إلى الوباء وتعزيز أمننا عبر الأطلسي".

وأضاف جونسون في البرلمان "نأمل أن ينضم بايدن إلى بريطانيا في التزامها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050".

المصدر: رويترز