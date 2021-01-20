تغطية مباشرة لمراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة

يجري في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء مراسم تنصيب تنصيب جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

ويختلف حفل تنصيب بايدن عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادثة اقتحام الكابيتول في السادس من يناير على أيدي حشود من أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويأتي حفل التنصيب مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بمشاركة ألف ضيف فقط، بينهم الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون، فيما سيصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة منذ أندرو جونسون (الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869) يغيب عن حفل تنصيب خليفته.

ومن المتوقع أن تؤدي المغنية ليدي غاغا النشيد الوطني الأمريكي خلال الحفل، كما سيشارك فيه فنانون أمريكيون آخرون منهم جينيفر لوبيز وجاستن تيمبرليك وفرقة "فو فايترز".

يتبع..