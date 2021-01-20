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بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية وتم الإصغاء إلى إرادة الشعب

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يلقي جو بايدن كلمة خلال مراسم تنصيبه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء.

- بايدن: أدعو الأمريكيين إلى الوحدة في وجه التحديات المشتركة ومنها الجائحة والتطرف

- بايدن يتعهد بمحاربة العنصرية

- بايدن: نمر بمرحلة حرجة والوحدة هي السبيل للمضي قدما

- بايدن: دعونا نطوي الصفحة ونتجاوز خلافاتنا ونصغي لبعضنا البعض

- بايدن: يجب أن تصبح الولايات المتحدة أفضل مما هي عليه الآن

- بايدن: يجب ألا تؤدي الخلافات إلى الانقسام وأتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين

- بايدن: أمريكا ستستعيد شراكاتها لمحاربة التحديات الجديدة وستعود للتواصل مع العالم

يتبع..

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بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية وتم الإصغاء إلى إرادة الشعب