بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية وتم الإصغاء إلى إرادة الشعب
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يلقي جو بايدن كلمة خلال مراسم تنصيبه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء.
- بايدن: أدعو الأمريكيين إلى الوحدة في وجه التحديات المشتركة ومنها الجائحة والتطرف
- بايدن يتعهد بمحاربة العنصرية
- بايدن: نمر بمرحلة حرجة والوحدة هي السبيل للمضي قدما
- بايدن: دعونا نطوي الصفحة ونتجاوز خلافاتنا ونصغي لبعضنا البعض
- بايدن: يجب أن تصبح الولايات المتحدة أفضل مما هي عليه الآن
- بايدن: يجب ألا تؤدي الخلافات إلى الانقسام وأتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين
- بايدن: أمريكا ستستعيد شراكاتها لمحاربة التحديات الجديدة وستعود للتواصل مع العالم
يتبع..