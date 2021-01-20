 
مباشر

بايدن يتعهد بـ"خطوات حازمة" في أول تغريدة بصفته رئيسا

أخبار العالم

بايدن يتعهد بـ
Reuters Andrew Harnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/plnf

شدد جو بايدن في أول تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات التي يعاني منها الأمريكيون.

وكتب بايدن في التغريدة: "لا يوجد لدينا وقت لنضيعه في ما يتعلق بالأزمات التي نواجهها، ولذلك أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي لبدء أداء مهامي فورا باتخاذ خطوات حازمة وتقديم مساعدات عاجلة إلى العوائل الأمريكية".

وأدى بايدن في مقر الكونغرس الأمريكي قبل قليل اليمين الدستورية الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بغياب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: الديمقراطية سادت والوحدة هي السبيل للمضي قدما