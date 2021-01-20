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ترامب يغادر واشنطن قبل بدء حفل تنصيب بايدن

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ترامب يغادر واشنطن قبل بدء حفل تنصيب بايدن
Reuters Leah Millis
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يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة واشنطن بآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وغادر ترامب قبل قليل البيت الأبيض على متن مروحية رئاسية متوجها إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند على بعد 24 كلم عن وسط واشنطن، حيث تنتظره الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

ترامب يغادر واشنطن قبل بدء حفل تنصيب بايدن
Reuters Leah Millis

وسيتوجه ترامب على متن الطائرة الرئاسية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

ويصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869.

يتبع..

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