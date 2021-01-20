بايدن وزوجته يحضران قداس في كاتدرائية سانت ماثيوز قبيل حفل التنصيب

غادر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزوجته جيل "blair house" للمشاركة بقداس في كاتدرائية سانت ماثيوز قبيل حفل التنصيب.

و"Blair House" قد يكون البيت الأبيض الأشهر بشارع بنسلفانيا بواشنطن هو جزء لا يتجزأ من فعاليات حفل تنصيب رئيس الولايات المتحدة ويمثل دار ضيافة الرئيس منذ عام 1942، حيث التشديدات الأمنية والدخول الحصري، ولا توجد به جولات رسمية.

والمنزل يعود إلى القرن الـ19 ويحتوي على أثاث عتيق ولوحات فنية والخزف والفضة، إلى جانب وسائل الراحة التي تتمتع بها الفنادق الكبرى.

President-elect Joe Biden and Future First Lady Jill Biden leave Blair house for Mass. #InaugurationDay#Inauguration2021#BidenHarrisInaugurationpic.twitter.com/c17jYf0voE — Anthony Leong (@anthonyleong83) January 20, 2021

وتشرف وزارة الخارجية الأمريكية على إدارة العقار، ومن يحصلون فقط على دعوة رسمية من الرئيس والوزارة مسموح لهم البقاء به.

وجرت العادة أن يكتب الرؤساء المنتخبون أسماءهم بكتاب ضيوف "بلير هاوس"، ثم المشاركة بقداس في كاتدرائية سانت أندروز في يوم تنصيبهم.

وتعتبر كاتدرائية واشنطن الوطنية أو كاتدرائية القديس بطرس وبولص في واشنطن سادس أكبر كاتدرائية في العالم وثاني أكبر كاتدرائية في الولايات المتحدة.

المصدر: CNN + وكالات