هنغاريا تمنع نشر مواد عن مثليي الجنس

وجهت الحكومة الهنغارية الناشرين بالتحذير من المحتوى المثلي للمطبوعات التي تشير إلى "سلوك غير متوافق مع الأدوار التقليدية للجنسين".

وقالت الحكومة: "هذا الإجراء كان ضروريا لحماية المستهلكين من التعرض للتضليل، بعد أن نشرت مجموعة "لابريسز" (مجموعة لمثليات الجنس)، مختارات من القصص الخيالية بعنوان "Wonderland Is For Everyone" تضمنت بعض القصص التي تتناول مواضيع تتعلق بمثليي الجنس".

وأضافت: "الكتاب يباع على أنه قصة خيالية، وسمي ذلك على غلافه وصمم وفقا لذلك، لكنه يخفي حقيقة أنه يصور سلوكا يتعارض مع الأدوار التقليدية للجنسين".

المصدر: رويترز