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القبض على مهاجم الشرطة بمطفأة حريق في الكابيتول

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القبض على مهاجم الشرطة بمطفأة حريق في الكابيتول
Reuters
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أعلنت متحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس، اعتقال رجل من بنسلفانيا ألقى مطفأة حريق على الشرطة خلال اجتياح المتظاهرين مبنى الكابيتول بواشنطن الأسبوع الماضي.

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وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق إلى اعتقال رجل الإطفاء المتقاعد روبرت سانفورد من تشيستر بولاية بنسلفانيا.

وأضافت أنه سيواجه ثلاث تهم جنائية فيدرالية، بما في ذلك الاعتداء على ضابط شرطة.

وقالت إن سانفورد ليس هو نفس الشخص الذي يشتبه في أنه قتل ضابط شرطة الكابيتول براين سيكنيك الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز 

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