شرطة إيران تطلب من الإنتربول إصدار مذكرة اعتقال بحق 4 متهمين تورطوا باغتيال فخري زادة

طلبت الشرطة الإيرانية من الإنتربول الدولي إصدار مذكرة اعتقال حمراء بحق 4 متهمين تورطوا باغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، مهدي حاجيان، اليوم الاثنين: "نعمل على إعداد لائحة الدفاع عن إصدار الإنتربول مذكرة حمراء أيضا ضد منفذي اغتيال قاسم سليماني".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذوالنوري، عن عثور القوات الأمنية على خيوط عن المتورطين في عملية اغتيال رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، الذي قتل يوم 27 نوفمبر الماضي.

واتهمت إيران إسرائيل باغتياله، واصفة ذلك بالعملية الإرهابية، وتوعد الحرس الثوري "برد قاس" على اغتياله.

المصدر: RT