إيران تعلن كشفها طرف خيط في اغتيال العالم فخري زادة

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذوالنوري، عن عثور القوات الأمنية على خيوط عن المتورطين في عملية اغتيال محسن فخري زادة.

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وقال ذوالنوري خلال اجتماع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مع وزير الأمن ومساعديه، إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على ما قامت به وزارة الأمن الإيرانية خلال الستة أشهر الأخيرة، مؤكدا أن ما قامت به الأجهزة الأمنية في البلاد دليل على قدرتها الاستخباراتية.

وأضاف ذوالنوري أنه تم البحث حول ملف اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة، معلنا عثور القوات الأمنية على خيوط عن المتورطين بعملية الاغتيال.

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

المصدر: "إرنا"