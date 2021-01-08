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إسرائيل تعد بأن تكون أول الخالصين من كورونا

أخبار العالم

إسرائيل تعد بأن تكون أول الخالصين من كورونا
Reuters
امرأة بصدد الحصول على لقاح كورونا في إسرائيل
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قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، إن إسرائيل ستكون أول دولة تخرج من أزمة فيروس كورونا.

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وأضاف جندلمان في تغريدة له اليوم الجمعة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستشارك إسرائيل مع شركة فايزر ومع البشرية جمعاء المعطيات الإحصائية التي من شأنها المساعدة على بلورة استراتيجيات تُعنى بدحر الجائحة".

وتابع: "يمكننا القيام بذلك لأن جهازنا الصحي هو من الأكثر تطورا عالميا، ويشكل نموذجا حقيقيا يحتذى به بالنسبة لدول العالم".

وتسعى إسرائيل، وهي التي اشترت 8 ملايين جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك"، و6 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا"، و10 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، إلى تطعيم غالبية سكانها ضد فيروس كورونا المستجد بحلول أوائل الربيع القادم.

المصدر: RT

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