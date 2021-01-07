إسرائيل تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 7820 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات الوزارة فإنه من بين 129711 اختبار فحص للكشف عن فيروس كورونا تم إجراؤه في غضون الـ 24 ساعة الماضية بلغت نسبة الفحوص الإيجابية 6.2%، مما يشير إلى ارتفاع مطرد في الإصابات.

وذكرت أن إجمالي حالات الوفاة في إسرائيل يبلغ 3527، أما عدد الحالات النشطة فيبلغ 64180، من بينهم 873 مريضا في حالة خطيرة، و210 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الأسبوع الماضي عن فرض إغلاق عام للمرة الثالثة منذ بدء انتشار الوباء في مارس العام الماضي.

المصدر: "i24news"