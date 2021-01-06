إسرائيل تتوقع عودة نشاطها التجاري لطبيعته أواخر مايو

قال وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه من المتوقع أن تعود الأعمال التجارية في البلاد إلى نشاطها الطبيعي بحلول نهاية مايو.

وقال: "نرجح أنه بحلول نهاية مايو، ستعود جميع الشركات إلى العمل ولن تحتاج بعد الآن إلى مساعدة مالية من الدولة.. لكن إذا احتاجت المساعدة المالية في يونيو، سنقدمها لها".

وأضاف: "في الأيام المقبلة سنقوم بتحديث برنامج الحوافز لتشجيع العاطلين عن العمل على المدى الطويل للعودة إلى سوق العمل".

وكان البنك المركزي الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء، أن اقتصاد البلاد سيخسر نحو 3.5 مليار شاقل (مليار دولار) أسبوعيا، بعد تشديد إجراءات العزل الثالث في البلاد.

المصدر: "i24news"