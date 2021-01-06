إسرائيل: اقتصاد البلاد سيخسر نحو مليار دولار أسبوعيا بسبب إجراءات كورونا

أعلن البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد البلاد سيخسر نحو 3.5 مليار شيقل (مليار دولار) أسبوعيا، بعد تشديد إجراءات العزل الثالث في البلاد.

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وأوضح هذا البنك أن إجراءات العزل التي فرضت مرتين من قبل، في ربيع وخريف العام الماضي، أثرت على الاقتصاد الإسرائيلي، وأدت إلى تكبده نحو 5.4 مليار، و3.2 مليار شيقل، أسبوعيا على التوالي.

وأشارت "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يبلغ انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 3.7% خلال العام الماضي، مع ارتفاع معدل البطالة لخانة العشرات، في حين أنه ينتظر تعافيه في العام الجاري.

وتم إعلان إجراءات العزل العام الجديدة في 27 ديسمبر الماضي، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف ليلة الخميس المقبل، كما ستستمر لمدة 14 يوما.

المصدر: "رويترز"