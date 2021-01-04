موقع عبري: مقربون من نتنياهو ينسقون زيارة للعاهل المغرب إلى إسرائيل

ينوي مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تنسيق زيارة للعاهل المغربي محمد السادس إلى إسرائيل في أقرب وقت، حسب موقع "واينت" الإسرائيلي عن مسؤولين.

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ولفت الموقع إلى أنه في حال تمت "الزيارة التاريخية"، سيكون لذلك صدى إعلاميا كبيرا، وهو ما سيخدم حملة حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو الانتخابية، ويعزز الخط السياسي الذي يطالب نتنياهو بالتشديد عليه.

ووقعت إسرائيل في ديسمبر الماضي مع المغرب اتفاقيات تطبيع وإقامة علاقات ديبلوماسية، على أن يتم افتتاح بعثات ديبلوماسية ومكاتب اقتصادية وتسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين.

كما دعا نتنياهو العاهل المغربي خلال محادثة هاتفية لزيارة إسرائيل، ووجه رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات خلال زيارة البعثة الإسرائيلية للمغرب دعوة إلى العاهل المغربي باسم نتنياهو لزيارة إسرائيل، ولم يتم تحديد موعد حتى الآن للزيارة.

المصدر: "واينت"