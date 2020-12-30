مسؤول إسرائيلي يكشف موقع مكتب الاتصال المغربي (صورة)

كشف أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صورة البناية التي سيتم فيها فتح مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل.

وكتب في تغريدة مرفوقة بصورة للبناية المعنية، قائلا: "مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل سيفتح قريبا ومن جديد في هذه العمارة بتل أبيب. أهلا وسهلا بكم!".

يذكر أن المغرب أصبح رابع دولة عربية تعلن إقامة علاقات مع إسرائيل هذا العام، والسادسة بشكل عام، لتنضم إلى جانب الإمارات والبحرين والسودان والأردن ومصر.

Morocco's liaison office in Israel will be reopened soon in this building in Tel Aviv. Shalom and welcome!

🇮🇱🤝🇲🇦 pic.twitter.com/1znRbGJ8yQ — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 29, 2020

المصدر: RT