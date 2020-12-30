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مسؤول إسرائيلي يكشف موقع مكتب الاتصال المغربي (صورة)

أخبار العالم العربي

مسؤول إسرائيلي يكشف موقع مكتب الاتصال المغربي (صورة)
Reuters
مدينة تل أبيب
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كشف أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صورة البناية التي سيتم فيها فتح مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل.

وكتب في تغريدة مرفوقة بصورة للبناية المعنية، قائلا: "مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل سيفتح قريبا ومن جديد في هذه العمارة بتل أبيب. أهلا وسهلا بكم!".

يذكر أن المغرب أصبح رابع دولة عربية تعلن إقامة علاقات مع إسرائيل هذا العام، والسادسة بشكل عام، لتنضم إلى جانب الإمارات والبحرين والسودان والأردن ومصر.

المصدر: RT

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