عدد سكان كوريا الجنوبية يقارب 52 مليون نسمة مسجلا انخفاضا لأول مرة منذ 10 سنوات

كشفت الإحصائيات السكانية في كوريا الجنوبية أن عدد سكان هذا البلد سجل في 2020 لأول مرة انخفاضا على أساس سنوي يعكسه ارتفاع عدد الوفيات الذي فاق عدد المواليد المتزايد الانخفاض.

وأشارت بيانات الإحصاء الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والسلامة إلى أن "عدد سكان كوريا الجنوبية (بلغ) 51829023 نسمة في 31 ديسمبر من عام 2020" محققا "تراجعا بـ 20838 مقارنة بنهاية عام 2019". وتراجع عدد المواليد، الذي بلغ 275815 مولودا جديدا في سنة 2020، بنسبة 10,65 بالمائة مقارنة إلى العام 2019. في المقابل، ارتفع عدد الوفيات في 2020 إلى 307764 بزيادة تقدر بـ 3,1 بالمائة مقارنة مع العام 2019.

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ورغم أن عدد سكان كوريا الجنوبية بقي متصاعدا خلال جميع السنوات الـ 10 الماضية، إلا أن معدل النمو الديمغرافي كان في تقهقر متواصل من 1,49 بالمائة سنة 2010 إلى 0,05 في سنة 2019.

كما أكدت الدراسات عزوف المتزوجين الجدد عن الإنجاب حيث أن أكثر من 40 بالمائة من "حديثي الزواج"، حسب وكالة "يونهاب" الرسمية، لم يكن لهم أطفال في العام الماضي.

وأمام هذه البيانات، التي تثير انشغال الكوريين الجنوبيين على مستقبل مواردهم البشرية، دعت وزارة الداخلية إلى "تغييرات جوهرية في سياسات" سيئول الديمغرافية/الاجتماعية.

المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء