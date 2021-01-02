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طهران: أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنوايانا وعليها أن تشرف على عملية رفع تخصيب اليورانيوم

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طهران: أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنوايانا وعليها أن تشرف على عملية رفع تخصيب اليورانيوم
Reuters LEONHARD FOEGER
العلم الإيراني
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أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أنه "ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشرف على عملية رفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%".

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وقال صالحي: "أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أننا سنخصب اليورانيوم بنسبة 20% قريبا"، لافتا إلى أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بانتظار أمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، للبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%"، وأنه "يمكن تنفيذ ذلك سريعا".

وأشار إلى أن روحاني أمر بإبلاغ الوكالة الدولية بنية طهران "رفع التخصيب"، موضحا أنه يمكن لإيران "إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، بشكل أسرع مما كان ذلك قبل الاتفاق النووي".

وحول هذه الزيادة في التخصيب، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:  "تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قرار برلماني، ونحن ملزمون بتنفيذه".

 

المصدر: RT

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