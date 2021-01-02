طهران: أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنوايانا وعليها أن تشرف على عملية رفع تخصيب اليورانيوم

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أنه "ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشرف على عملية رفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%".

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وقال صالحي: "أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أننا سنخصب اليورانيوم بنسبة 20% قريبا"، لافتا إلى أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بانتظار أمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، للبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%"، وأنه "يمكن تنفيذ ذلك سريعا".

وأشار إلى أن روحاني أمر بإبلاغ الوكالة الدولية بنية طهران "رفع التخصيب"، موضحا أنه يمكن لإيران "إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، بشكل أسرع مما كان ذلك قبل الاتفاق النووي".

وحول هذه الزيادة في التخصيب، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قرار برلماني، ونحن ملزمون بتنفيذه".

المصدر: RT