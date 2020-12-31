صحيفة: بيير كاردان سيدفن في مقبرة مونمارتر في باريس

قالت صحيفة Le Figaro، إنه سيتم دفن مصمم الأزياء بيير كاردان، في مقبرة مونمارتر في باريس، ومن المتوقع أن يحضر مراسم الوداع، فقط الأقارب المقربون.

ووفقا لها، فإن مراسم الوداع ستقام "في مقبرة مونمارتر في دائرة عائلية ضيقة".

وشددت الصحيفة، على أن عائلة الفقيد لم تكشف تاريخ الجنازة.

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وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع إلى أنه سيقام قداس على روح الفقيد، في العاصمة الفرنسية نهاية شهر يناير المقبل.

وتوفي مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي، بيير كاردان، صباح الثلاثاء 29 ديسمبر في المستشفى الأمريكي في Neuilly غربي باريس عن عمر ناهز 98 عاما.

المصدر: تاس